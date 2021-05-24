Mevcut Başkan Mustafa Cengiz yeniden aday olmak isterken, yakın çevresi ve doktorları sağlık problemleri nedeniyle Cengiz'in bu kararını desteklemiyor. Bir yandan 2.Başkan Abdurrahim Albayrak da Mustafa Cengiz'in net kararını bekliyor. Albayrak'ın, Cengiz'in seçime girmeme durumunda Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanlığı'na aday olma fikri var. Bunun için de kulis çalışmalarına başladığı ve liste hazırlığını yaptığı öğrenildi. İki isim de seçime girecek olma ihtimallerine karşı ellerini güçlendirmek adına transferleri erkenden bitirmeyi amaçlıyor.