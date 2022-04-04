galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray 'da Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesinin ardından seçim maratonu başladı. Önce Metin Öztürk, sonra Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için adaylıklarını açıklayan isimler oldu. Öte yandan Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal da seçime girmek için kolları sıvadı.

Galatasaray'da geçen hafta eski yönetimden Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal, divan başkanlığına bir dilekçe sunup, seçime girip giremeyecekleri yönünde tavsiye kararı istemişlerdi. 5 gündür hukukçular ile bu konu üzerinde çalışma yürüten ve tespitlerini yapan divan kurulu başkanlığı bugün raporunu tamamladı.

Karar olumsuz

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray eski yönetiminin ekim 2021'deki genel kurulda yaşadığı ibrasızlığın ardından mahkemeye gitmemesi sebebiyle, tüzükte de bu isimlerin seçime gitmesinin yolunu açacak herhangi bir madde bulunamamasıyla yapılacak tebliğ olumsuz olacak. Verilen karara göre Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal bu seçime giremeyecek.





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