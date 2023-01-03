Sarı-Kırmızılı kulübün Konyaspor 'dan transferi Abdülkerim Bardakcı, kısa sürede takıma uyum sağladığı gibi, Marcao'yu bir kez olsun aratmadı. Galatasaray 'ın vazgeçilmezi haline gelen 28 yaşındaki savunmacının artık tek isteği, A Milli Futbol Takımı'nın da formasını giyebilmek...

Konyaspor forması giydiği dönemde Şenol Güneş tarafından davet alan, ancak forma bulamayan Abdülkerim, Alman çalıştırıcı Kuntz'un ise bir türlü gözüne girmeyi başaramadı. Kuntz'un kendisine şans vermemesi nedeniyle yakın çevresine dert yanan 28 yaşındaki stoper, özellikle mart ayındaki Ermenistan maçında artık ilk 11'de görev yapmak istiyor.

Yıldızı geç parladı

Konyaspor'un 2014'ten 2020'ye kadar Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor , Altay başta olmak üzere sürekli kiralık olarak gönderdiği Abdülkerim Bardakcı, tam anlamıyla pandemi döneminden sonra patlama yaşadı. Konya'nın çıkışında önemli rol oynayan Abdülkerim, yaz döneminde 3 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza atarken, Sarı-Kırmızılı formayla da yükselişini sürdürmeyi başardı.