Galatasaray ’da hedef Dünya Kupası arasına kadar olan süreçte oynanacak 3 maça çevrildi. Okan Buruk ve ekibi bu 3 maçlık süre zarfında 9 puan toplamak istiyor.

HEDEF DÜNYA KUPASI

Milliyet'in haberine göre; Bu bağlamda ilk adım da bugünkü Fatih Karagümrük maçıyla beraber atılmak isteniyor. Sarı-kırmızılılar daha sonra ise sırasıyla çıkacağı Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarını kazanarak araya hem moralli hem de iddialı şekilde girmeyi hedefliyor. Böylece Dünya Kupası sonrası yeniden başlayacak lig yarışında daha güçlü olunması amaçlıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve yardımcıları tüm hesaplarını buna göre yapıyor. Florya’da bütün planlamalar bu yönde yapılırken oyuncuların da kendi aralarında sürekli toplantılar düzenledikleri öğrenildi. Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis gibi takımdaki tecrübeli isimlerin bu toplantılara liderlik ettikleri belirtildi.









GALİBİYETLER PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK GETİRECEK

Ayrıca Dünya Kupası’na kadar kalan sürede oynanacak 3 maçın da İstanbul’da olması bir diğer avantaj oldu. Lig maçları için İstanbul dışına seyahat yapmayacak olan Galatasaray’da doğrudan zirve rakipleri Beşiktaş ve Başakşehir’e alınacak galibiyetin puan kadar psikolojik bir üstünlük sağlayacağı da vurgulandı.

OKAN BURUK'A PARA CEZASI!

Sarı-kırmızılılarda Alanyaspor maçı sonrası cezalar belli oldu. Profesyonel Disiplin Kurulu, teknik direktör Okan Buruk’a, Alanyaspor maçı sonrası kulübün internet sitesinde de yer alan açıklamalarından ötürü 52 bin TL para cezası verdi, herhangi bir men cezası çıkmadı.

Sarı-kırmızılı yönetici Erden Timur’a ise aynı maçında sonundaki açıklamalarından dolayı 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL cezası verildi. Öte yandan Alanyaspor mücadelesinde direkt kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakçı 2 maç ceza aldı. Deneyimli stoper bugünkü Karagümrük ve haftaya oynanacak Beşiktaş derbisini kaçıracak.









DEMBELE SÜRPRİZİ

Olympique Lyon’un Fransız golcüsü Moussa Dembele’nin menajeri Makan Fofana, İstanbul’a geldi. Fofana ve Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, önceki Galatasaray-Rukh Lviv U19 maçını beraber izledi. Galatasaray’ın sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuyu kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi.

YUSUF SAKATLANDI

Galatasaray VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmanda bir pozisyonda ayağı çime takılan ve sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Yusuf Demir’in yapılan tetkikleri sonucunda, ilgili kas grubunda aşırı gerilmeye bağlı zorlanma tespit edildi ve oyuncunun tedavisine başlandı.