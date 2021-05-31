Ne krizler, ne belirsizlik ne de seçim hazırlığı... Hiçbir olumsuzluk Cim Bom'da yeni sezon hazırlıklarına engel olmuyor, çalışmalar tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim, seçimin yapılacağı 19 Haziran'dan itibaren görevine devam edecekmişçesine yoğun mesai harcıyor. Bu gece itibarıyla 12 futbolcunun yanı sıra, Fatih Terim ve ekibinin de Galatasaray'daki resmi görev süreleri sona erecek. Ancak deneyimli hoca, bugüne kadar Florya'da yeni sezon planlarının hepsini hazırladı.

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İlk imzayı onlar atacak!

19 Haziran sonrasında gerçekleşecek seçimin ardından göreve gelecek olan başkan, Fatih Terim'le yola devam kararı alırsa; 3 günde yani 72 saat içinde bombalar art arda patlayacak. İlk imzaları; Kasımpaşa'yla yollarını ayıran Aytaç Kara ile Göztepe'yle sözleşme uzatmayan Alpaslan Öztürk atacak. Ardından iç transferde Ömer Bayram ve Emre Akbaba'yla yeni kontrat yapılacak. Dış transferde ise Kaan Ayhan, Kenan Karaman, Cheikhou Kouyate ve Paulinho için daha net adımlar atılacak, yıldızlara Sarı-Kırmızılı forma giydirilmeye çalışılacak.

'Ben olurum, olmam 15 Haziran'a hazırlanın'

Fatih Terim dün itibarıyla oyuncularını da tek tek aradı. UEFA Avrupa Ligi'ni Villarreal'in kazanmasıyla Avrupa'daki ilk maçlarına 20-21 Temmuz'da çıkacaklarını hatırlatan tecrübeli hocanın, öğrencilerine, "Ben olurum ya da olmam. Ancak siz kendinizi 15 Haziran'a göre hazırlayın" dediği öğrenildi. Hatta Terim olası bir ayrılık durumunda Galatasaray'ın çıkarları adına yeni gelecek hocaya kolaylık olması adına altyapı raporunu dahi çıkarttı, Florya'daki masasına bıraktı.





3'ü Terim'i istiyor

Seçime girecek olan Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun öncelikli teknik direktör adayı Fatih Terim. 3 isim seçilmesi durumunda mutlaka tecrübeli hocayla yola devam etmek istiyor. Yiğit Şardan yabancı hoca ararken, İbrahim Özdemir ile Işın Çelebi'nin henüz teknik direktör projesi belli değil.

Hasan Şaş iddiası!

Sezon öncesi hazırlıklarının seçimden evvel başlaması durumunda takımın başında kimin yer alacağı merak konusu olurken, flaş bir iddia ortaya atıldı. Futbolculuk kariyerinde tam 11 sene Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve uzun yıllar Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş'ın kısa süreliğine takımın başına geçebileceği öne sürüldü.





İşte bugün sözleşmesi sona erecek 12 isim

Arda Turan

Ryan Donk

Ömer Bayram

Martin Linnes

Şener Özbayraklı

Emre Taşdemir

Emre Akbaba

Gedson Fernandes*

Marcelo Saracchi*

Etebo*

Onyekuru*

Halil Dervişoğlu*

Not: Yanında * işareti olanlar kiralık futbolculardır.

Metin Karabaş



