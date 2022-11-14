Peş peşe gelen Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında 7 puan kaybeden Galatasaray 'da eleştiri okları teknik direktör Okan Buruk'a çevrilmişti. Sarı-kırmızılılar, zorlu Fatih Karagümrük- Beşiktaş - Başakşehir üçgenini kayıpsız geçti. Sezon başında çalkantılı dönem geçiren sarı kırmızılılarda Okan Buruk, camianın güvenini kazandı. Koltuğunu sağlama alan başarılı teknik adam, Galatasaray'ı zirve yarışına ortak ederken, yaptığı dokunuşlar gözlerden kaçmadı. Özellikle hücum hattındaki isimleri takıma adapte eden genç çalıştırıcı, Icardi ve Mertens'i yüzde 100'e getirirken, Rashica ve Sergio Oliveira'dan da istediği verimi almaya başladı. Son maçta Kerem Aktürkoğlu da kazanılırken, Barış Alper Yılmaz'ın da gönlünü fethetmeyi bildi.

Bu ilerleyiş sonrasında Karagümrük ve Beşiktaş maçları sonrasında Başakşehir karşısına çıkan sarı kırmızılılar, tarihi bir zafere imza attı. İşte Galatasaray'ın 7-0'lık galibiyetinde Okan Buruk'un şifreleri:









1- ICARDI'YE GÖRE SİSTEM

Özel hayatı çalkantılı olan Arjantinli golcüye kafasını toplaması için özel izin verildi. İcardi forvete geçince Mertens'in de görev yeri değişti ve bu ikili Aslan'ı taşımaya başladı.

Beşiktaş derbisinin yıldızı Mauro Icardi, Başakşehir maçını da boş geçmedi.

2- YUNUS AKGÜN YERİNE RASHICA

Yunus Akgün, Alanyaspor maçıyla formasını Rashica'ya bıraktı. Kosovalı yıldız sağ açıkta fark yaratırken, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında kilidi açan golleri hazırladı.

Derbideki oyunuyla göz dolduran ve son haftaların formda ismi Rashica, Ndayishimiye'nin kendi kalesine attığı golün mimarıydı.

3- YERLİ KURALINI ÇÖZDÜ

Yunus yerine Rashica'yı tercih eden Okan Buruk, yerli kuralında çözümü sol bekte buldu. Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş, savunmanın solunda dönüşümlü forma giydi.

4- KEREM'İ GERİ KAZANDI

Formayı adaletli dağıtan Buruk, Beşiktaş derbisinde Kerem'i yedek bıraktı. Barış Alper'le girdiği rekabetten olumlu etkilenen Kerem Aktürkoğlu, beklenen patlamayı Başakşehir'e yaptı.



