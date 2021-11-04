Galatasaray'da 5 sağ bek bir Mariano etmedi
Galatasaray, Mariano'nun ayrılışı sonrası sağ bekte bir türlü aradığını bulamadı. Geçen sezon gönderilen Brezilyalı yıldız 105 maçta 16 asist yaparken, Mariano sonrası sağ bek oynayan toplam 5 futbolcu ise 94 maçta sadece 2 asistte kaldı.
Sacha Boey'in sakatlığının nüksetmesiyle büyük bir şok yaşayan Galatasaray son iki sezonda büyük bir sağ bek sıkıntısı yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz sezon sözleşmesinin bitmesinin ardından gönderilen Mariano'nun yerini dolduramadı.
Takvim'in derlediği habere göre; Brezilyalı yıldız 105 maçta forma giymiş ve 2 gol atarken, 16 da asist yapmıştı. Ancak Marina sonrası sağ bekte görev yapan Linnes, Omar, Şener, Yedlin ve Boey 94 maça çıkarken sadece 6 asistlik katkı sağlayabildi. Şimdi Galatasaray'ın devre arasında Yedlin'i gönderip yeni sağ bek alacağı iddia ediliyor.