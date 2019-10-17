Galatasaray'da hem lig hem de Şampiyonlar Ligi’ndeki zorlu fikstür öncesinde yönetim üzerine düşeni yaptı. Ligde 7 haftada 10 puan toplayan ve galibiyet serisi hedefleyen Sarı-Kırmızılılarda futbolcuların tüm alacakları ödendi. Galatasaray yönetimi, takımın Ekim ayı alacaklarını hesaplarına yatırdı. Sarı-Kırmızılı Yönetim, oyuncularına 7 milyon euroluk (46 Milyon TL) ödeme yaparken Cim-Bom’un Ekim ayı itibarı ile futbolcularına herhangi bir borcu kalmadı.

TERİM’İ ÇOK MUTLU ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yapılan ödemeden oldukça memnun olduğu belirtildi. Yaklaşık 10 gündür sakatlığı nedeniyle idmana çıkmayan Falcao’nun alacaklarını almadığı iddia edilmişti. Kolombiya golcü, Galatasaray’dan yıllık 5 milyon euro kazanıyor. Radamel Falcao bunun 2 milyon eurosunu peşin almıştı. 33 yaşındaki oyuncu kalan 3 milyon euroyu 10 taksitle alacak. İlk taksitin tarihi 1 Ekim’di… İkinci taksit ise Ekim ayının sonunda.

Kaynak: Akşam