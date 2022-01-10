Süper Lig 'de alınan kötü sonuçların ardından Galatasaray 'da tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrıldı.

22 Aralık 2017'de Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, bugüne kadar 176 maçta takımın başına çıktı. Bu maçlarda Terim yönetimindeki Galatasaray 97 galibiyet alırken, 44 mağlubiyet aldı. 35 maç da beraberlikle sona erdi. 10 Ocak 2022 günü itibarıyla biten 4. Fatih Terim döneminde 1.85 puan ortalamasına ulaşıldı. 4 yıllık sürede 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanıldı.





2021-2022 sezonu 20. hafta itibarıyla lider Trabzonspor ’un 22 puan gerisinde 12. sırada yer alan Galatasaray, Avrupa Ligi’nde son 16 turunda mücadele edecek.









İşte 4. Fatih Terim dönemi istatistikleri;

22 Aralık 2017 - 10 Ocak 2022

176 maç

97 galibiyet

35 beraberlik

44 mağlubiyet

1.85 puan ortalaması

2 Süper Lig

1 Türkiye Kupası

1 Süper Kupa







