Yayın gelirlerinden her ne kadar en yüksek payı Galatasaray alsa da, elde edilen kötü sonuçlar nedeniyle 33 milyon 900 bin Lira'lık prim kaçırıldı. 10 yenilgiden 22 milyon 700 bin Lira, 8 beraberlikten de11 milyon 200 bin Lira'yı kaçıran Sarı-Kırmızılılar, performans bonusu olarak kasasına 7 galibiyetten 18.9 milyon Lira, 8 beraberlikten 11.2 milyon Lira koydu. TFF, 3 puana 2.7 milyon Lira, 1 puana ise1.4 milyon Lira prim veriyor.

Nelsson sonunda hesap kapattı

Cim Bom'un Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, Kayserispor karşılaşması sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı. Genç oyuncunun, taraftarların Instagram üzerinden gönderdiği küfürlü tepkiler nedeniyle bu kararı aldığı bildirildi.

Statta toplantı 3 saat sürdü

Galatasaray Yönetimi'nin, Kayserispor beraberliği sonrası statta olağanüstü bir toplantı yaptığı öğrenildi. Bu toplantının yaklaşık 3 saat kadar sürdüğü ve teknik direktör değişiminden, mali kongre sürecine kadar birçok konunun masaya yatırıldığı ifade edildi.

Takım yarın toplanıyor

Sarı-Kırmızılı ekipte futbolculara verilen 1 günlük izin sona erdi. Galatasaray, Göztepe ile deplasmanda oynanacak lig maçının hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak antrenmanla devam edecek.