Galatasaray , transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da kadroda yeni isimlere yer açma hedefinde.

Yedlin ve Assunçao ile yollarını ayıran Galatasaray’da yabancı sayısı 13’e düştü. Ancak Omar Elabdellaoui’nin lisansının çıkarılması ile bu sayı yeniden 14’e yükselecek.

Ara transfer döneminde 6 numara, Gomis ve Gedson Fernandes’i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, üç yabancı oyuncusu ile daha yollarını ayırmak zorunda. Luyindama’nın ayrılığının birkaç gün içinde resmiyet kazanması beklenirken veda edilmesi hedeflenen sıradaki isim ise Ryan Babel.

Vedalaşmak için tek çare var

Ancak burada yönetimi düşündüren tam 30 milyon TL’lik bir sorun var. Galatasaray Kulübü ile 6 ay daha kontratı bulunan Ryan Babel ayrılığa yanaşmıyor. Hollandalı futbolcu, sarı kırmızılıların yaptığı anlaşmalı fesih teklifine de kapıyı kapatmış durumda. Sarı kırmızılı kulübün de önünde Babel ile vedalaşmak adına tek bir çare var. O da sözleşme feshi. 6 ay daha kontratı bulunan Babel’in yarım sezon için imza altında olan 1 milyon 250 bin Euro’luk parası var. Hollandalı futbolcunun geçmiş dönem alacakları ve primleri ile birlikte toplamda Galatasaray’dan yaklaşık olarak 2 milyon Euro alacağı olduğu öğrenildi.

26 resmi maçta sadece 1 gol attı

Bu tablo Galatasaray’da can sıkarken Babel’in bu tavrı sonrasında şimdi sarı kırmızılı yönetim, ligin 2. yarısında Hollandalı futbolcudan yararlanmanın mı, yoksa 30 milyon TL’ye mâl olacak ayrılık planını devreye sokmanın mı daha doğru olacağını tartışıyor. 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon 26 resmi maçta görev alırken 15 lig mücadelesinde sadece 4 kez 11’e girebildi. Yine UEFA Avrupa Ligi’nde elemeler dahil 9 müsabakanın 4’ünde, Şampiyolar Ligi elemelerinde de 2 maçın 1’inde direkt sahaya çıktı. Hollandalı yıldız, bu karşılaşmalarda tek golünü Avrupa Ligi’nde Marsilya’ya attı, play-off’ta da Randers’a karşı asist yaptı.

HULL CITY 500 BİN EURO TEKLİF ETTİ, 'SÖZLEŞMEM VAR' DİYEREK REDDETTİ

Galatasaray yönetimi ayrılık için görüşmeler yaparken, İngiltere Championship ekibi Hull City Ryan Babel’e talip olsa da bu teklif Hollandalı’nın inadını kırmadı. Hull City’nin yarım sezon için 500 bin Euro önerdiği futbolcunun aldığı bu teklife rağmen “Galatasaray’da sözleşmem var. Tamamlama düşüncesindeyim” diyerek fesih dışındaki ayrılık formüllerine kapısını kapattığını ortaya koydu.

Kaynak: Hürriyet