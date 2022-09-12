Aslan'ın yeni transferlerinden Yusuf Demir ve Milot Rashica, Dubois ile birlikte ikinci yarıda ilk kez forma giydiler. Özellikle Yusuf, kısa sürede kalitesini gösterdi ve Rasciha ile birlikte gole çok yaklaştı.

Galatasaray 'da sezon başında transfer edilen ancak daha sonra sakatlık yaşayan Leo Dubois ile birlikte transferin son gününde takıma katılan isimlerden Yusuf Demir ile Milot Rashica, yeni takımlarındaki ilk maçlarına Kasımpaşa karşısında çıktılar. Avusturya ekibi Rapid Wien'den alınan Yusuf 77'de, Norwich'ten takıma gelen Rashica 83'te ve Lyon'dan gelen Dubois de 88. dakikada oyuna girdiler. Özellikle geçen sezonun ilk yarısını Barcelona'da geçiren Yusuf, sahaya adımını attıktan sonra Sarı-Kırmızılılar'a hücumda büyük bir hareket getirdi.

Ertuğrul gole izin vermedi

Aldığı kısa sürede sol kanat ve forvet arkası olarak görev yapan 19 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı oyuncunun 85'teki vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Sağ kanatta yer alan Rashica, kısa sürede hücumda bölgesinden etkili ataklar gerçekleştirdi. 26 yaşındaki Kosovalı futbolcu, 90+4'te sağ çaprazdan şutunu attı ama Paşa'nın kalecisi Ertuğrul, topu kornere çelmeyi başardı.