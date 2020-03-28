Galatasaray’da bir şok gelişme daha... Önceki gün hastanede yapılan COVID-19 testi negatif çıkan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın, bakanlık tarafından yapılan testi ise pozitif sonuçlandı. Günay bu gelişmeyi, “COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum” sözleriyle paylaştı. Yusuf Günay’dan gelen haber sonrası Başkan Mustafa Cengiz, kendisini ve ailesini izole etti, dış dünyayla ilişkisini tamamen kesti. Bu, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim’den sonra Galatasaray’da pozitif çıkan 3. vaka oldu.

Artmasından endişe ediliyor

Yönetim kuruluna yönelik testlerin devamı ise gelecek. Bir diğer Başkan Yardımcısı Kaan Kançal ile yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik de yapılan testlerin ardından karantina altına alınmıştı. İki ismin gözetimleri devam ediyor. Sarı- Kırmızılılar’da, test sonucu pozitif çıkan isimlerin artmasından endişe ediliyor. Sağlık ekipleri olumsuz durumu kontrol altına alabilmek için seferberlik ilan etti.