Sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kalan ve galibiyet hasreti 6 maça çıkan Galatasaray 'da kriz tam anlamıyla kaosa dönüşmüş durumda... Sarı-kırmızılı yönetim büyük taraftar protestolarına sahne olan karşılaşma sonrasında Nef Stadı'nda acil durum toplantısı yaptı. Yaklaşık 3 saat süren kritik zirvenin ana konusu takımın içinde bulunduğu durum ve teknik direktör Domenec Torrent'in geleceği oldu.

ŞİMDİLİK GÖREVİNDE!

Takımın başında çıktığı 5 maçta da galibiyet elde edemeyen Torrent'le ilgili çıkan iddialara karşın yönetim 'şimdilik' İspanyol hoca ile yola devam kararı aldı. Torrent, Göztepe deplasmanında oynanacak kritik maçta da takımın başında yer alacak. Ancak olası bir kötü sonuç durumunda bu kez 59 yaşındaki hoca ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

PARA CEZASI GÜNDEME GELDİ

Nef Stadı'ndaki toplantıda ayrıca bazı yöneticilerin futbolculara para cezası verilmesi fikrini gündeme getirdiği ortaya çıktı. Ancak Başkan Elmas'ın şu durumda böyle bir cezanın olumlu değil olumsuz etki yapacağı yönünde görüş verdiği ve bu fikre soğuk yaklaştığı belirlendi.

Başkan Elmas'ın ayrıca tribünlerden ve camianın önde gelen isimlerinden gelen 'istifa' çağrılarına rağmen gündemlerinde kesinlikle seçim olmadığını yöneticilere ilettiği ifade edildi. (Takvim)