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Galatasaray'da 3 koronavirüs vakası!

Galatasaray; Taylan Antalyalı, Selçuk İnan ve analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

06 Ocak 2022, Perşembe 17:29 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da 3 koronavirüs vakası!

Galatasaray 'da yardımcı antrenör Selçuk İnan, maç analiz sorumlusu Cihan Ünal ve futbolcu Taylan Antalyalı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından Yardımcı Antrenörümüz Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlumuz Cihan Ünal ve oyuncularımızdan Taylan Antalyalı'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. 

Selçuk İnan, Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı için ilgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır. 

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