Galatasaray 'da yardımcı antrenör Selçuk İnan, maç analiz sorumlusu Cihan Ünal ve futbolcu Taylan Antalyalı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından Yardımcı Antrenörümüz Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlumuz Cihan Ünal ve oyuncularımızdan Taylan Antalyalı'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır.

Selçuk İnan, Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı için ilgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır.