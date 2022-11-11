Galatasaray alt yapısında yetişen 3 genç futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı. Sarı-Kırmızılı kulüp gelecek vadeden 3 futbolcuyla ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

Sarı-Kırmızılı takım 17 yaşındaki forvet Baran Demiroğlu, 16 yaşındaki 10 numara Berk Kızıldemir ve 16 yaşındaki genç forvet Recep Yalın Dilek'le bu seneyi de kapsayan 3 yıllık sözleşme imzaladı.









Baran ve Berk A Takım'a kadar yükseldi

Forvet Baran Demiroğlu bu sezon U19 takımında forma giyiyor. U19 Ligi'nde Başakşehir'le oynanan karşılaşmada 2 gol birden atmıştı. Genç yıldız adayı geçen sezon ise 22 gol atarak U17 Ligi'ne damga vurmuştu.

Berk Kızıldemir 10 numara

Berk Kızıldemir 10 numara bölgesinde oynuyor. Genç yıldız adayı bu sezon başında Okan Buruk tarafından A Takım idmanlarına çağrılmıştı. Berk Kızıldemir bu sezon İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında kısa süre de olsa süre almıştı. 16 yaşındaki Berk Kızıldemir'in stili Talisca'ya benzetiliyor.





İlgili Haberler Başakşehir maçı öncesi müjde!





Galatasaray'ın profesyonel sözleşme imzaladığı bir diğer isim ise Recep Yalın Dilek. 16 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon U17 takımında görev yapıyor.

Yakup Çınar