Gheorghe Hagi, Cim-Bom'a dönmek istediğini açıkladı. Galatasaray 'da yönetim belli oldu, mazbatasını aldı, sıra teknik direktöre geldi. Domenec Torrent'le yola devam etmek istemeyen Dursun Özbek yönetiminin yeni teknik adamı Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi olabilir.

GHEORGHE HAGI'YE YEŞİL IŞIK

Sportif AŞ.'ye yönetici olarak atanan Erden Timur'un da gönlünde yatan isim olan Rumen çalıştırıcı, ülke basınına yaptığı açıklamayla, Sarı-Kırmızılılar'a yeşil ışık yaktı. Galatasaray'da yeniden teknik direktör olmak istediğini vurgulayan Hagi, şunları söyledi:

12 YIL ARADAN SONRA YENİDEN

Galatasaray'a gitmek için can atıyorum. Taraftarın performans istediği bir takım, Avrupa'da yeniden önemli bir isim olmak istiyor. Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var. Onu sıralamanın ortasında gördüğümde hep acı çekiyorum.

Rumen basını da Hagi'nin teklif gelmesi durumunda reddedemeyeceği tek takımın Galatasaray olduğuna vurgu yaparken, durumun önümüzdeki günlerde netleşeceğinin ve 57 yaşındaki teknik adamın, 12 yıl sonra Sarı-Kırmızılı takıma dönebileceğinin altını çizdi.

2004'TE TERİM'İN YERİNE GELDİ

Oyunculuk döneminde sergilediği performans, attığı goller ve saha içi liderliğiyle taraftarların gönlüne taht kuran Hagi, daha önce Galatasaray'da iki kez teknik adamlık koltuğuna oturdu. 2003-2004 sezonunda Fatih Terim'in ayrılmasının ardından göreve gelen Hagi, 2.21 puan ortalaması yakalamasına rağmen 100.yılda şampiyon olamayınca Mayıs 2005'te ayrılmıştı.

5 yıllık ayrılığın ardından 2010'da bir kez daha Sarı-Kırmızılı takımın başına geçen Hagi, istenilen sonuçlar alınamayınca 24 Mart 2011'de Cim Bom'a veda etti. Hagi, Galatasaray'ın başına geçerse üçüncü Hagi dönemi başlayacak.

Kaynak: Akşam