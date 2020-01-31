Galatasaray'da 3 futbolcuya yoğun tedavi

Galatasaray’da Falcao, Saracchi ve Ahmet Çalık, sakatlıkları sebebiyle dünkü antrenmana katılmadı.

31 Ocak 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da 3 futbolcuya yoğun tedavi

Galatasaray’da üç futbolcu, sakatlıkları sebebiyle dünkü antrenmana katılmadı. Falcao, Saracchi ve Ahmet Çalık, günü tedaviyle geçirdi. Falcao ile Saracchi, ikişer hafta takımdan ayrı kalacak. Ahmet’i Kayseri sınavına yetiştirme çalışmaları sürüyor.

Kayseri provası devam ediyor

Sarı-Kırmızılı ekipte, pazar günü Kayserispor’la oynanacak lig maçının provaları sürüyor. Dün gerçekleşen antrenmanda, U19 takımıyla 11’e 11 hazırlık maçı oynandı. Galatasaray’da çalışmalar bugün saat 11.30’da basına kapalı olarak sürecek.

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