Galatasaray’da 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig ’in 11. haftasında Galatasaray evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Kastamonuspor ile oynadıkları karşılaşmada tamamen farklı 11 ve çift forvetle sahaya çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor mücadelesinde tek forvetle başladı. Buruk, geçtiğimiz hafta Süper Lig’de deplasmanda oynadıkları Kayserispor karşılaşmasına göre 3 değişiklik yaptı. Aslan’ın 11’inde Fredrik Midtsjö, Juan Mata ve Yunus Akgün’ün yerine Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Milot Rashica görev aldı.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Mathias Ross, Yusuf Demir ve Patrick van Aanholt ise 21 kişilik kadroda yer almadı.

Milot Rashica, ligde ilk kez 11’de

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Kastamonuspor maçıyla sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11’de başlayan Kosovalı futbolcu Milot Rashica, ligde Alanyaspor mücadelesinde ilk 11’de görev aldı. 26 yaşındaki futbolcu Alanyaspor karşılaşması öncesinde 3 Süper Lig ve 1 de Türkiye Kupası mücadelesinde oynamıştı.

Kerem Aktürkoğlu 2 maç sonra 11 başladı

Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor maçıyla 11’e döndü. Aktürkoğlu son olarak Süper Lig’de Adana Demirspor ile oynanan mücadeleye 11 başlamıştı. 24 yaşındaki futbolcu, daha sonra ligdeki Kayserispor ve Türkiye Kupası’ndaki Kastamonuspor mücadelesinde sonradan oyun dahil oldu.

Galatasaray, Alanyaspor maçına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata bekledi.

İHA