Galatasaray'da 3 büyük fedakarlık

Galatasaray'da forma giymeleri zor görünen Diagne, Muslera ve Belhanda ilk 11'de sahaya çıktı.

03 Nisan 2019, Çarşamba 08:40
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Galatasaray'da 3 büyük fedakarlık

Galatasaray’da oynamaları zor görünen Diagne, Muslera ve Belhanda dün sahada yerlerini aldı.

Senegal formasıyla Mali ile oynanan hazırlık karşılaşmasında omzundan sakatlanan ve en erken hafta sonu oynayabileceği söylenen Mbaye Diagne, dün yeşil sahalara döndü.

Belindeki ağrılar nedeniyle son antrenmana katılmayan ve günü tedaviyle geçiren kaleci Fernando Muslera ile gıda zehirlemesi geçiren Younes Belhanda da oynamak istediklerini Terim’e iletti. Bunun üzerine tecrübeli teknik adam üç oyuncusuna da ilk 11’de şans verdi.

(Milliyet)

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