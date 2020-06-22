Süper Lig’in 28. haftasında Gaziantep FK’yı konuk eden Galatasaray’da son maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı. Galatasaray’ın ligde geçen hafta Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera ile gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ryan Donk kadroda yer almazken, Ömer Bayram da yedeğe çekildi. Teknik direktör Fatih Terim, Gaziantep FK maçında bu futbolcuların yerine; Okan Kocuk, Younes Belhanda ve Emre Akbaba’yı ilk 11’de sahaya sürdü.

Adem kadroda yer almadı

Sarı-Kırmızılı takım, müsabakaya Okan Kocuk, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Mario Lemina, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao 11’iyle çıktı.

Galatasaray’ın yedek kulübesinde ise Ömer Bayram’ın yanı sıra Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Selçuk İnan, Martin Linnes, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı yer aldı. Galatasaray’da kart cezalısı Adem Büyük, kadroda yer almadı.