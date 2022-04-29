Galatasaray 'da iki başkan adayı da teknik direktör ve transfer çalışmalarını yürütürken, bir yandan da ekonomik sıkıntıların önüne geçebilmek için kaynak arıyor. Hem Eşref Hamamcıoğlu hem Metin Öztürk, harcama limitleri ve Bankalar Birliği'le yapılacak ödemelerden dolayı yeni sezonda takımın maaş bütçesini düşürmeyi hedefliyor.

BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Bu konuda çalışmalar yapan iki ismin de Bafetimbi Gomis konusunda sıkıntı yaşayabileceği belirtiliyor. Devre arasında bedelsiz olarak transfer edilen Fransız yıldızla 6 ay+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Sezon sonuna kadar 750 bin Euro ödenecek olan 37 yaşındaki Gomis'in yeni sezonda opsiyonun devreye girmesi halinde ise 1 milyon 750 bin Euro alacağı açıklanmıştı. Ancak opsiyonun hangi koşullarda devreye gireceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Şu ana kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan 37 yaşındaki Gomis son olarak Altay deplasmanında eleştiri oklarının hedefi oldu.

ÖNEMLİ MALİ YÜK YARATACAK

Tecrübeli yıldızın opsiyonunun devreye girmesi durumunda yönetimin önünde 1 milyon 750 bin Euro yani yaklaşık 27 milyon liralık mali bir yük olacak. Bu nedenle hem Eşref Hamamcıoğlu hem de Metin Öztürk'ün başkan seçilmesi durumunda ilk yapacağı işlerden birisinin Fransız yıldızın sözleşmesiyle ilgili bu soruna en atmak olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Takvim