Sarı-Kırmızılılar, 13 Eylül’de ligde Kasımpaşa ile kozlarını paylaşırken, 18 Eylül’de ise Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sınavında Belçika ekibi Club Brugge’a konuk oldu. Yoğun fikstür sonrasında cumartesi günü Fenerbahçe’yle oynanacak derbiyi göz önünde bulunduran teknik ekip, bu doğrultuda ligde gerçekleşecek Yeni Malatyaspor maçı öncesinde rotasyona gitme kararı aldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Cim Bom’da, Mario Lemina ve Radamel Falcao gibi yıldızlar, dün yedek soyundu.

En pahalısı...

Kulübedeki oyuncuların toplam değeri ise dikkatlerden kaçmadı. Piyasa değerlerine bakıldığında 10 futbolcunun piyasa değerlerinin 35.75 milyon Euro olduğu öğrenildi. Bu isimler arasında zirvede ise İngiliz ekibi Southampton’dan kiralanan Mario Lemina oldu. 26 yaşındaki Gabonlu ön liberonun piyasa değeri 15 milyon Euro olarak dikkat çekti.