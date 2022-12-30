Galatasaray 'da 2022 yılı kupasız olarak geride kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda Spor Toto Süper Lig'i 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyetle aldığı 52 puanla 13. sırada tamamladı. Cimbom 51 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü.

2022 yılında 39 maça çıktı

Galatasaray, 2022 yılında Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 39 maç oynadı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 20 galibiyet alırken, 11 kez de mağlup oldu. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi.

2022 yılını lider tamamladı

2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor’u 2-1 mağlup eden Galatasaray, yılı lider olarak tamamladı. Bu sezon 33 puan toplayan Aslan, Fenerbahçe ’nin 1 puan önünde yeni yıla lider girdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca 2022-2023 sezonunda ligde en az gol yiyen ikinci takım olarak seneyi kapadı.

Dursun Özbek başkan seçildi

2022 yılında Galatasaray seçim süreci yaşadı. 26 Mart'ta yapılan yıllık olağan mali genel kurulunda Başkan Burak Elmas ve yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Daha sonra kürsüye çıkan Elmas, olağanüstü seçim kararı alacaklarını açıkladı. 11 Haziran’da yapılan seçimde Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu yarıştı. Olağanüstü Seçim Genel Kurulu’nda oyların 2208’ini alan Dursun Özbek, Galatasaray’ın yeni başkanı oldu.

2022 yılında 3 teknik direktörle çalıştı

Galatasaray, 2022 yılında 3 teknik direktör ile çalıştı. Fatih Terim ile 2022 yılına giren sarı-kırmızılılar, deneyimli teknik adamla 10 Ocak’ta yollarını ayırdı. Terim’in yerine İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent getirildi. 2021-2022 sezon sonuna kadar Torrrent ile yola devam edildi. Başkan Dursun Özbek’in seçimi kazanmasının ardından 2022-2023 sezonu öncesinde takım, kulübün efsane isimlerinden Okan Buruk’a emanet edildi.

UEFA Avrupa Ligi’ne son 16’da veda etti

Galatasaray, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarını lider tamamlayıp, direkt son 16 turuna yükseldi. Bu turda İspanyol devi Barcelona ile mart ayında karşılaşan sarı-kırmızılılar deplasmanda 0-0 berabere kalırken, İstanbul'da rakibine 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti.

13 futbolcu transfer edildi

2022-2023 sezonuna yeni teknik direktörü Okan Buruk ile başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde de hareketli günler yaşadı. Sarı-kırmızılılar kadrosuna toplam 13 futbolcu dahil etti. Cimbom’da Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Fredrik Midtsjö, Leo Dubois, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross ve Milot Rashica kadroya katıldı.

2022 yılında 2 kez 7-0 galip geldi

Galatasaray 2022 yılında birçok farklı skorla galip geldi. Sarı-kırmızılılar özellikle Süper Lig’de Medipol Başakşehir ve Türkiye Kupası’nda da Kastamonuspor ile oynadığı maçlarda yılın en farklı skorlarını elde etti. Cimbom, iki takımı da 7-0 mağlup etmeyi başardı.

İHA