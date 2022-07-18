Galatasaray yeni sezon kombineleri genel satışa sunuldu. Sarı-Kırmızılı takımın kombine fiyatları 2 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiyor...

Galatasaray'ın açıklaması...

Yeni sezonu iple çeken Aslanlarımız, büyük taraftarıyla buluşacağı gün için sabırsızlanıyor!

Galatasarayımızın Süper Lig 2022-2023 Sezonu için kombine genel satışı 18 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla başladı!

GS Bonus kartlarına 3 veya 5 vade farksız; Passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve Nef Stadyumu Kombine ofisinden taksitli kombine alımlarında World, Axess, Bonus, Advantage, Paraf, Maximum, Ziraat Combo ve Card Finans platformlarına “3 taksit” için %5,9, “5 taksit” için %8,3 vade farkı uygulanacaktır.

Sadece passo.com.tr ve Passo Mobil uygulamaya özel World ve Axess kart sahiplerine banka tarafından +3 taksit kampanyası yapılacaktır.

YÜZDE 5 EKSTRA İNDİRİM ŞANSI

Süper Lig 2022-2023 sezonunda 15 maç ve üzeri sayıda katılım gösteren kombine sahibi taraftarlarımız; 2023-2024 sezonunda kombine yenileme indirimine ek olarak, %5 ekstra indirim hakkı kazanacaklardır.