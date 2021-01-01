Cim Bom, 2020 yılı Ocak ayı transferinde 3 futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılılar Onyekuru, Saracchi ve Sekidika’yı transfer etti. Aslan Ocak döneminin aksine yaz transferinde Türk futbolculara ağırlık verdi. Takıma yerli olarak Arda Turan, Oğulcan, Emre Kılınç, Fatih ve Kerem, yabancı olarak ise Omar Elabdellaoui ve Etebo dahil oldu.

20 yıllık hasret sona erdi

2019-2020 sezonunda 23 Şubat’ta Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, Kadıköy’de karşı karşıya geldiği ezeli rakibi Fenerbahçe’yi mağlup ederek 20 yıllık dış sahada yenememe serisini bitirdi. Mücadeleden 3-1 galip ayrılan Sarı-Kırmızılılar, tarihi bir galibiyet elde etti.

Koronavirüs yıktı geçti

2020 yılında ortaya çıkan ve dünyayı saran koronavirüs vakaları Galatasaray’da da görüldü. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Teknik Direktör Fatih Terim, koronavirüse yakalandı. Albayrak, Günay ve Terim daha sonra bu hastalığı atlattı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2020 yılında birçok sağlık sorunu yaşadı. Başkan Cengiz, yaşadığı çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle mayıs ayında önce beyin sonra da mide ameliyatı geçirdi.

Rize deplasmanıyla bitti!

Koronavirüsten dolayı ligler ertelemeden önce Galatasaray’ın ligde 8 galibiyet, 2 beraberlikle 10 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyordu. Sarı-Kırmızılılar pandemi öncesi son müsabakasını 15 Mart’ta Beşiktaş ile oynadı ve 0-0 kaldı. Liglerin yeniden başlamasıyla Cim Bom, ilk karşılaşmasına 14 Haziran’da Rizespor deplasmanında çıktı. Burada rüzgar terse döndü. Aslan 2-0 mağlup olurken kaleci Muslera ve Andone’yi kaybetti. Bu maçla birlikte ligde oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Avrupa Ligi'ne erken veda

Galatasaray, 2020-2021 UEFA Avrupa Ligi’ne elemelerden başladı. Sarı-Kırmızılılar, 2. Eleme Turu’nda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’yü, 3. Eleme Turu’nda da Hırvat temsilcisi Hajduk Split’i eledi. Aslan, Play-Off’ta İskoç takımı Rangers’a yenildi ve Avrupa defterini kapadı.

2020 zirvede sona erdi!

2020-2021 sezonunda Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor’u mağlup eden Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi. Alanyaspor’un puan kaybetmesiyle de Sarı-Kırmızılılar 2020 yılını lider olarak tamamladı. Cim Bom ayrıca en az gol yiyen takım olarak seneyi bitirdi. Galatasaray’da 2020 yılı kupasız kapandı.