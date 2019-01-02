Galatasaray Yönetimi’nden, taraftarlara 2019’un ilk hediyesi geliyor... Sarı Kırmızılılar, Çin’in Guangzhou takımında forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Alan Carvalho ile her konuda anlaşma sağladı. Taraflar, yıllık 3.5 milyon Euro garanti ücret artı 3 milyon Euro imza parası karşılığında el sıkıştı. Bu imza parasının da, kontratın her senesinde garanti ücrete ek olarak verileceği, yani taksitler halinde ödeneceği ifade ediliyor. Galatasaray bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ise ödemeyecek. Yani Finansal Fair Play açısından kulübe herhangi bir külfeti olmayacak.

22 maçta 19 gol attı

1.85 boyundaki Alan Carvalho, hem ileri uçta hem de kanatlarda görev yapabiliyor. Topla ilerleyebilen, çalım atabilen, son vuruşları etkili ve tempolu bir hücum oyuncusu. Bu sezon Guangzhou formasıyla 22 resmi maçan çıkan Alan, 19 gol atıp 8 asist yaptı. Sezon başında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 8 hafta ceza alan, sonrasında da uzun süre kadroya alınmayan Alan, son 7 haftada formasına kavuşurken gollerine kaldığı yerden devam etti.

2. maça yetişebilir Sambacı’nın kontratı 19 Ocak’ta bitiyor. Oyuncuyla el sıkışan Sarı Kırmızılılar, şimdi Çin kulübünün Brezilyalı golcüyü daha erken bırakması için girişimlerde bulunuyor. Eğer ilerleme sağlanamazsa, Alan en kötü ihtimalle 20 Ocak’ta sözleşme imzalayacak ve ikinci yarının ikinci haftasında kadrodaki yerini alabilecek.

Alan Carvalho’nun kulüp performansı

Takımı Maç Gol Asist

RB Salzburg 129 93 36

Guangzhou 101 58 27

Fluminense 57 12 3

TOPLAM: 287 163 66