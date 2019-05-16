Sarı- Kırmızılılar 1-0 gerideyken kazanılan penaltı vuruşunu, teknik direktör Fatih Terim, kaptan Selçuk’un kullanmasını istedi. Ancak Diagne, tıpkı geçen hafta Sinan Gümüş’e izin vermediği gibi, Selçuk’u da dinlemedi ve topun başına geçti. Bu kez şansı yaver gitmeyen Diagne, topu kaleci Fatih’e nişanladı. Terim bunun üzerine oyuncusuna sert tepki gösterdi. Ardından Galatasaray bir kez daha penaltı kazanınca, Diagne bu defa ısrarcı olmadı ve topun başına geçen Sinan Gümüş, beraberlik golünü attı.

Sinan Gümüş golle döndü

Galatasaraylı taraftarlar aleyhinde kullandığı ifadeler nedeniyle bir süre kadro dışı kalan Sinan Gümüş, affedildikten sonra ilk golünü attı. Akhisar maçında oyuna sonradan giren Sinan, kullandığı penaltı vuruşuyla kupa zaferine damga vuran isimlerden oldu.