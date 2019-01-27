Sarı kart gören isimlerden Sinan Gümüş ve Mariano ise sınıra gelen diğer isimler oldu. Aslan, Alanya deplasmanı sonrası Trabzon’u konuk edecek.

Sıra yine kupaya geldi

Cim Bom’a dinlenmek yok... Hafta içinde Boluspor’u Ziraat Türkiye Kupası’nda tek golle yenen ve dün de ligde Göztepe’ye aynı tarifeyi uygulayan Aslan, tekrar kupaya döndü. Galatasaray, salı günü İstanbul’da Bolu ile rövanş maçına çıkacak.

Semih Kaya 602 gün sonra!

Galatasaray’ın Sparta Prag’a 2 milyon Euro’ya sattığı ve geçtiğimiz günlerde tekrar kiraladığı Semih Kaya, dün son dakikalarda oyuna dahil oldu. 27 yaşındaki stoper, böylece 602 gün aradan sonra Galatasaray formasını giymiş oldu.