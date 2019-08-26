Galatasaray’da 2 haftada 2 kırmızı kart

Galatasaray’da Konyaspor karşısında orta saha oyuncusu Jean Michael Seri kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılılarda ligin ilk haftasında da Marcao kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

26 Ağustos 2019, Pazartesi 03:01 Son Güncelleme:
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Galatasaray’da 2 haftada 2 kırmızı kart

Ligin ikinci haftasında evinde Konyaspor ile mücadele eden Galatasaray’da orta saha oyuncusu Jean Micheal Seri, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Müsabakanın 74. dakikasında Seri’nin orta sahada Konyasporlu futbolcu Jevtovic’e müdahalesine hakem Mete Kalkavan ilk olarak sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla tekrar pozisyonu izleyen Kalkavan, Seri’ye direkt kırmızı kartını çıkardı. 

28 yaşındaki futbolcu gelecek Kayserispor deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Seri, lig kariyerinde ilk kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray’da ligin ilk haftasında deplasmanda oynanan Denizlispor maçında da Marcao kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. 

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