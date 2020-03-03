Galatasaray son 8 haftada 8 galibiyet aldı ve topladığı 24 puanla zirve yarışının en güçlü adaylarından biri oldu. Galatasaray böylece sezonun ilk 16 haftasında gösterdiği performansı geride bıraktı.

Galatasaray ilk 16 hafta

6 galibiyet 6 beraberlik 4 yenilgi 18 gol attı 15 gol yedi 24 puan topladı

Galatasaray son 8 hafta

8 galibiyet 0 beraberlik 0 yenilgi 24 gol attı 3 gol yedi 24 puan topladı

Emre'ler değişti, yeniler katkı yaptı ve eskilerin performansı arttı

Galatasaray'da ilk 16 haftada istenilen performansı göstermeyen başta Nzonzi, Babel ve Emre Mor olmak üzere Nagatomo takım dışında kalırken Belhanda bir çok maçta yedek kulübesinde kaldı. İlk yarıda çok eleştirilmesine rağmen ikinci yarıda müthiş bir performans gösteren Seri ve Mariano, sakatlıktan kurtulan Falcao, görev aldığı maçlarda önemli katkı yapan Adem Büyük ve uzun sakatlıktan döndükten sonra kritik katkılar yapan Emre Akbaba yeni dönemde Galatasaray'ın en önemli kozları oldu. Takımın değişmez isimlerinden Muslera ve Donk yine performansını arttırırken yeni transfer Saracchi ve Onyekuru'da ciddi katkı verdi.

Son 8 haftanın uzak ara en başarılı takımı

İlk 16 haftada 7.sırada yer alıyordu

Tolga Kuru / fanatik.com.tr



