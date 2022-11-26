Galatasaray’da 12’li formül devreye girdi!

Galatasaray Kulübü’nde futbolun yönetildiği masa resmen 7’den 12 kişiye çıkarıldı. Başkan Dursun Özbek’in daha güçlü bir ekip oluşturmak adına aldığı bu karar dün resmen yürürlüğe girdi. bu gelişme dün gerçekleşen Sportif AŞ Genel Kurulu ile start aldı.

BAŞKAN VEKİLİ ERDEN TİMUR

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray’da futbolun yönetildiği Sportif AŞ Yönetim Kurulu’nda sarı kırmızılı camianın yakından tanıdığı önemli isimler yer aldı. Dursun Özbek’in başkanlığını yapacağı listede 2. adam yani başkan vekili yine Erden Timur olacak. Galatasaray Yönetim Kurulu’ndan, Sportif AŞ’de 2. Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Eray Yazgan, Can Natan yer aldı.

EKİP GÜÇLENDi

Özbek, bağımsız üye olarak ekibine önemli iş insanlarını dahil etti. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu’nda GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ile birlikte iş insanları Nihat Kırmızı, Maruf Güneş, Mustafa Aktaş, Fatih Demircan ve Emin İmanov yer aldı.

iŞTE SPORTiF A.Ş’NiN YENi YÖNETiMi

Dursun Özbek

Erden Timur

Metin Öztürk

Niyazi Yelkencioğlu

Eray Yazgan

Can Natan

İbrahim Hatipoğlu

Maruf Güneş

Nihat Kırmızı

Mustafa Aktaş

Fatih Demircan

Emin İmanov