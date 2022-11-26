Galatasaray’da 12’li formül devreye girdi!
Sarı kırmızılılarda futbolun yönetildiği sportif A.Ş.’de üye sayısı 7’den 12’ye çıkarıldı. Özbek başkanlığındaki listede 2. adam yine Timur. Yönetimden Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Eray Yazgan, Can Natan’ın yanı sıra bağımsız üye olarak ekibe İbrahim Hatipoğlu, Nihat Kırmızı, Maruf Güneş, Mustafa Aktaş, Fatih Demircan ve Emin İmanov katıldı.
Galatasaray Kulübü’nde futbolun yönetildiği masa resmen 7’den 12 kişiye çıkarıldı. Başkan Dursun Özbek’in daha güçlü bir ekip oluşturmak adına aldığı bu karar dün resmen yürürlüğe girdi. bu gelişme dün gerçekleşen Sportif AŞ Genel Kurulu ile start aldı.
BAŞKAN VEKİLİ ERDEN TİMUR
Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray’da futbolun yönetildiği Sportif AŞ Yönetim Kurulu’nda sarı kırmızılı camianın yakından tanıdığı önemli isimler yer aldı. Dursun Özbek’in başkanlığını yapacağı listede 2. adam yani başkan vekili yine Erden Timur olacak. Galatasaray Yönetim Kurulu’ndan, Sportif AŞ’de 2. Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Eray Yazgan, Can Natan yer aldı.
EKİP GÜÇLENDi
Özbek, bağımsız üye olarak ekibine önemli iş insanlarını dahil etti. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu’nda GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ile birlikte iş insanları Nihat Kırmızı, Maruf Güneş, Mustafa Aktaş, Fatih Demircan ve Emin İmanov yer aldı.
iŞTE SPORTiF A.Ş’NiN YENi YÖNETiMi
Dursun Özbek
Erden Timur
Metin Öztürk
Niyazi Yelkencioğlu
Eray Yazgan
Can Natan
İbrahim Hatipoğlu
Maruf Güneş
Nihat Kırmızı
Mustafa Aktaş
Fatih Demircan
Emin İmanov