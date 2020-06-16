Galatasaray’da Muslera şoku kolay kolay atlatılamayacak gibi görünüyor. Çaykur Rizespor maçındaki bir pozisyonda Skoda ile çarpışan ve kaval kemiği iki yerinden kırılan Fernando Muslera, ameliyat olacak ve 6 ay sahalardan uzak kalacak. Sarı-Kırmızılılar, Rize’deki yenilgiden çok, işte bu habere kahroluyor. 2011 yılından beri Galatasaray forması giyen Muslera, 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 5 de Süper Kupa zaferi yaşadı. Oyuncu ve kulüp arasında artık öyle bir bağ oluştu ki, neredeyse onsuz mutlu bir son düşünülemiyor. Öyle ki, Muslera’sız son şampiyon olduğunda Galatasaray’ın kalesini Aykut Erçetin ve Orkun Usak koruyordu, sezon ise 2007-2008’di.

‘En kısa sürede döneceğim’

İlk çarpışma anından ambulansa binene kadar yaşadığı acı ve üzüntü yüzüne yansıyan Muslera, gece hastanedeki kontrollerden sonra takım arkadaşlarını teselli etmeye çalıştı. Tecrübeli file bekçisi, “Hiç merak etmeyin. Ameliyat olup en kısa zamanda aranıza döneceğim” ifadesini kullandı.

Uruguay medyası şok yaşadı

Futbol UY: Muslera, Rize’de sadece maçı değil, sezonu da kapatmış oldu. Büyük şanssızlık.

Tenfield: Kötü şans! Muslera’nın çektiği acı yüzünden belli oluyordu.

Rivera Ciudad: Takım arkadaşları, rakip futbolcular ve hakem dahil herkesin yüzünde şok olan bir yüz ifadesi vardı.

LR21: Muslera, Rize’de çok büyük acı çekti. Ayağında kırık var ve sezonu kapattı.

El Observador: Çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Türkiye’de 14 kupası bulunan Muslera’nın 2022 Dünya Kupası tehlikeye girmiş olabilir.

Mesaj üstüne mesaj yağıyor

Spor dünyası Muslera’ya geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Abdurrahim Albayrak’ı arayarak bilgi aldı, Muslera’nın bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu. TFF, başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere Türkiye’deki kulüpler, Barcelona, dünyaca ünlü kaleciler De Gea, Reina, Mondragon, Türkiye’deki meslektaşları Volkan Demirel, Mert Günok, Tolga Zengin, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, gurbetçi yıldızlar Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, dünya futbolundan Torreira, Coates, yine Türkiye’den Burak Yılmaz, Arda Turan, NBA’den Furkan Korkmaz, Cedi Osman ve daha birçok isim, tecrübeli kaleci için mesaj yolladı.

En uzun sakatlığı

6-8ayarası takımdanayrı kalacağıtahmin edilenMuslera, kariyerindeen fazla1aygörev yapamamıştı. İtalya’daLazio formasıgiyerken 15günlükayak bileğisakatlığı yaşayanNando, 2013-2014’te ayakparmağı kırılınca1ay Galatasaray’dan uzakkalmıştı. Omuz,diz, kalça,parmakve kafatasıgibi farklı bölgelerden sakatlık yaşayan,ancak kısasürelerde formasına kavuşan Muslera,ilkkez uzunsürelibir hasret yaşayacak.

Doğum gününde ameliyat oluyor

Ulus Liv Hospital’de kontrolaltında tutulanMuslera, kaval kemiğindekitibia vefibulakırıkları teşhisiylebu sabah,kulüp doktoruYener İncetarafından ameliyat edilecek. Operasyon, Muslera’nın34 yaşınabasacağı, 16Haziran’da gerçekleşmiş olacak.



