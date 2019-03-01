Galatasaray'da teknik ekip ve sağlık heyeti, Erzurum'daki hava şartlarına göre en ince detaya kadar hazırlık yapmaya başladı.

UMUT BULUT DERS OLDU

Umut Bulut'un Trabzonspor'da oynarken Sivas'ta kulağının donması örneğinden hareket eden sarı-kırmızılılar vazelin ve melhem önlemi alacak. Malzemeciler zemine uygun kramponları Erzurum'a götürecek. Cumartesi akşamı Erzurum'da kampa girecek Cimbom, karbonhidrat ağırlıklı beslenecek ve özel içecek takviyeleriyle futbolcuların üşümemesi için tedbir alınacak.

Yazın serinletici, soğuk havalarda ise ısıtma özelliğine sahip formalar Galatasaray'ın soğuk havada tek avantajı... Ancak kulaklık, boyunluk ve uzun tayt gibi formayı tamamlayan unsurlar futbolcuların tercihine bırakılacak.

(Sabah)