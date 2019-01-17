Tarık Çamdal... Galatasaray’ın en ilginç ve en başarısız transferlerinden biri olarak tarihe geçti. 1 Eylül 2014’te Sarı-Kırmızılı kulübe, 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Eskişehirspor’dan transfer olan savunma oyuncusu, 5 yıllık süreçte sadece 42 resmi maçta forma giyebildi. Son 1 yıldır topa bile dokunmayan 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’dan 7 milyon Euro kazandı. Oyuncunun sözleşmesi dün itibarıyla fesh edilirken, bu sezon kalan tüm alacaklarının da ödendiği açıklandı.

Tarık Çamdal, Galatasaray’da bu fotoğrafla özdeşleşti.

Son maçı 386 gün önce

Böylece 42 maçlık Tarık Çamdal macerası, Galatasaray’a toplamda 12 milyon Euro’ya mâl oldu. Sarı- Kırmızılı takımda golü veya asisti bulunmayan Tarık, son maçına 386 gün önce, 26 Aralık 2017’de Bucaspor’la oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde çıktı.