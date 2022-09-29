Galatasaray 'da Adana Demirspor'la oynanacak zorlu karşılaşma öncesi kadroda zorunlu bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı takımda Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira futbola başlamasında büyük paya sahip olan dayısını kaybetti.









Buruk izin verdi

Sergio Oliveira'nın Portekiz'de yaşayan dayısı hayatını kaybedince Portekizli oyuncuya Okan Buruk izin verdi. 2 gündür idmanlara çıkmayan Oliveira'nın yerine kadroda değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Fredrik Midtsjö ihtimali yüksek

Milli arada İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında sahalara dönen Fredrik Midtsjö'nün performansı teknik ekibi mutlu etmişti. Teknik direktör Okan Buruk'un Sergio Oliveira'nın yerine Norveçli orta saha oyuncusuna şans vermesi bekleniyor.

Forvet henüz belirsiz

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk forvet bölgesi içinse henüz karar vermedi. Seferovic'in formsuzluğu sonrası formayı kapan Gomis bu bölge için ilk aday ancak Icardi'nin Adana Demirspor maçına 11 başlama ihtimali de yüksek. Buruk'un son taktik çalışma sonrası forvet konusunda karar vermesi bekleniyor.

Abdülkerim dönüyor

Kırmızı kart gördüğü Gaziantep FK maçı sonrası oynanan Kasımpaşa maçında formayı Emin Bayram'a kaptıran Albülkerim Bardakçı'nın Adana Demirspor maçıyla beraber 11'e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Konyaspor 'dan transfer edilen oyuncu İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu.









Mertens ağır basıyor

Öte yandan 10 numara bölgesi için ismi ağır basan oyuncu Mertens. Milli Takım'dan en erken dönen oyuncu 2 gündür takımla çalışmalarını sürdürüyor. İstanbulspor hazırlık maçında Mata iyi performans gösterse de Buruk İspanyol oyuncudan maçın gidişatına göre yararlanmak istiyor.

Yakup Çınar



