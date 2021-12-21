Galatasaray , ligde üst üste 4 deplasmanda kazanamazken, son 2 dış saha maçında gol bile atamadı. Galatasaray'ın üst üste 3 deplasman maçında gol atamadığı son dönem, Hagi'nin teknik direktörlük koltuğunda oturduğu 2010 yılının Ekim ve Kasım ayları arasında yaşandı.

31-45 arası gole açık

Galatasaray ve Trabzonspor , bu sezon ligde 31-45. dakikalar arasında en fazla gol atan iki takım. Bu periyotta 8 kez fileleri sarsan Cim Bom, aynı zamanda bu dakikalar arasında 7 golle kalesinde en fazla gol gören takım konumunda.



