Galatasaray 100 günde kökten bir değişim yaşadı. Geçen sezon boyunca kriz ve kaosun eksik olmadığı sarı-kırmızılı kulüp, yeni başkanı Dursun Özbek'le huzura kavuştu ve yeni hocası Okan Buruk önderliğinde taraftarıyla bütünleşti. Hedefini şampiyonluk ve gelecek sezon yeniden Avrupa'da boy göstermek olarak belirleyen Galatasaray'ın geçirdiği dönüşümün detayları şöyle:

KÜSKÜN BAŞKAN POLAT BİLE DÖNDÜ

1- Seçim sürecinde projeleri kadar birlik-beraberlik vurgusuna önem yapan Özbek, camiada özlenen barışı sağladı. Küskün eski başkan Adnan Polat, 11 yıl sonra Florya'yı ziyaret edip Aslantepe'ye maç izlemeye geldi.

ASLANTEPE ARTIK KAPALI GİŞE

2- Yönetim verdiği sözleri tuttu. Galatasaray Adası 33 günde üyelerin hizmetine sokuldu. Kemerburgaz için somut adım atıldı, Mecidiyeköy'deki bina 1 milyar TL gelir getirecek projeye dönüştürüldü.

3- Yıldızlarla dolu bir kadro kurulunca taraftar da gerekeni yaptı ve tam 44 bin adet kombine satıldı. Nef Stadyumu artık her maç kapalı gişe.

4- Fatih Terim sonrası Torrent'i kabullenmeyen taraftarlar, Okan Buruk ismi altında birleşti. Buruk da galibiyetler geldikçe kredisini artırdı.

TRANSFERLER UYUM SAĞLADI

5- Yeni transferler takıma uyum sağladıkça başarılı sonuçlar gelmeye başladı. İlk 7 hafta dikkate alındığında Galatasaray topladığı 16 puanla son 5 senenin en iyi performansını gösterdi.

6- Sarı-kırmızılı takım puan cetvelinde tam 71 hafta sonra bir günlüğüne lider olurken, 16 puan ve averajla ise zirveyi paylaştı.

SEVENLER BULUŞTU

Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte Galatasaray taraftarının karşısına çıkan yeni transfer Mauro İcardi, 28 dakika görev yaptığı maçta 1 isabetli şut attı. Konyaspor'da Calvo'nun topu kendi ağlarına gönderdiği pozisyonun içinde olan Arjantinli yıldız, mücadelenin ardından Galatasaray'ın başarısı için çok çalışacağı sözünü vererek, forma için sonuna kadar savaşacağını ifade etti.

G.SARAY'IN YENİ SOL BEKİ DUBOIS

Konya maçında yaptığı ortayla galibiyeti getiren isim olan Leo Dubois ile milli arada hocası Okan Buruk özel olarak ilgilenecek. Takımın en formda ismi Sacha Boey'den vazgeçemeyen Buruk, çözümü Leo Dubois'in mevkisini değiştirmekte buldu. Fransız sağ bek, artık savunmanın solunda görev yapacak. İlk 7 haftanın tamamında oynayan Van Aanholt, Konya maçında kredisini tüketti. Lyon kariyerinde sol bek oynadığı maçlar olan Dubois milli arada bu bölgeye monte edilecek. Adana Demir deplasmanında Muslera'nın önündeki savunma dörtlüsünü Boey- Nelsson-Abdülkerim-Dubois oluşturacak.

VAN AANHOLT MALDİVLER'E UÇTU

Galatasaray'ın sol beki Patrick van Aanholt, Konyaspor maçının ardından takıma verilen 3 günlük izni fırsat bilerek tatile çıktı. Hollandalı oyuncu, ailesiyle birlikte uçaktan fotoğraf paylaşarak Maldivler'e gittiğini duyurdu.

MİLLİ ARADA ASLAN'IN RAKİBİ İSTANBULSPOR

Milli takımlara 14 oyuncu (Kerem, Yunus, Berkan, Kazımcan, Emin Bayram, Hamza Akman, Muslera, Torreira, Nelsson, Ross, Mertens, Seferovic, Rashica ve Yusuf Demir) gönderecek olan Galatasaray, 3 gün izinli. Salı akşamı Florya'da yeniden toplanacak sarı-kırmızılılar, milli arada boş durmayacak ve hafta sonu İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: Sabah





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