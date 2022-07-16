Cagliari forması giyen 30 yaşındaki Joao Pedro ile anlaşan Sarı-Kırmızılı yönetim, oyuncunun menajerinin komisyon talebi nedeniyle pazarlıkları sonlandırdı.

EVANDER VE AMİNE HARİT

10 numara transferinde alternatiflere yönelen Galatasaray 'ın gündeminde Evander ve Amine Harit var. Sarı kırmızılar, iki futbolcuyu da satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

Midtjylland kulübünün Evander'i bonservisiyle satmak istediği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu için Danimarka ekibiyle görüşmeler devam ediyor.

Listedeki bir diğer isim ise Schalke forması giyen Amine Harit. Geçen sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren Faslı oyuncu, 34 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

6 numarada William Carvalho için Betis ile pazarlıklarını sürdüren yönetim, AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjo için de kulübüyle temaslarını sıklaştırdı.

Gelecek sezon Hollanda ekibiyle sözleşmesi sona erecek futbolcu için görüşmeler sürüyor.

Galatasaray'da kadrodaki oyuncu sayısının da düşürülmesi planlanıyor.

SİVASSPOR, MORUTAN VE EMRE KILINÇ'I İSTİYOR

Olimpiu Morutan ve Emre Kılınç için Demir Grup Sivasspor 'dan kiralama teklifi geldiği ve yönetimin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Ayrıca Vavacars Fatih Karagümrük'ün Mbaye Diagne'yi istediği ve oyuncunun ikna olması durumunda takımdan ayrılabileceği de gelen haberler arasında.

Kaynak: TRT Spor