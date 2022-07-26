Galatasaray 'ın transfer hedeflerinden biri, forvet arkasına kaliteli bir isim kazandırmak. Cim Bom bu konuda iki oyuncuya odaklanmış durumda. Schalke ile Amine Harit konusunda anlaşma sağlandı, Alman ekibi 9 milyon Euro istediği bonserviste 4.5 milyon Euro'ya indi. Sıra Faslı oyuncuyu iknaya geldi. Yıllık 4 milyon Euro talep eden 25 yaşındaki oyuncunun indirime gitmesi için girişimler sürdürülüyor.

Buruk karar verecek

Brezilyalı Evander da Silva Ferreira konusunda ise oyuncuyla anlaşma sağlanırken, kulübü Midtjylland ile pazarlıklar sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın 1 milyon Euro civarındaki yıllık maaş önerisini kabul eden oyuncu için 3 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Danimarka ekibi 8 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Galatasaray ise en son 6.5 milyon Euro'ya çıktı. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktör Okan Buruk'un kararı sonrası iki isimden birini bu hafta içinde takıma kazandırmayı hedeflediği öğrenildi.