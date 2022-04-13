Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in Yunus Akgün'ü geri getirmek istediklerini açıklamasının ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Yunus Akgün'ün menajerinin oyuncuyu Avrupa'ya pazarlamak istediği öne sürüldü.

YUNUS AKGÜN'ÜN MENAJERİNDEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Bonservisi Galatasaray'da olan ve Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün'ün menajerinin genç oyuncuyu Avrupa'ya pazarlamak istediği iddia edildi. 21 yaşındaki oyuncunun menajeri Necdet Ergezen'in oyuncunun piyasasının Avrupa'da yüksek olduğu ve özellikle İtalyanların takip ettiği için başkan Burak Elmas'tan izin istediği öne sürüldü.

DOMENEC TORRENT, İSTEDİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Öncelikle önemli oyuncularımız Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ü geri getirmek istiyoruz. İkisi de Galatasaray'ın oyuncusu olduğu için rahatlıkla bunu söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yunus Akgün, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da 32 resmi maçın 28'inde ilk 11'de yer aldı. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 14 asistle takımına katkıda bulundu. (Star)