Galatasaray, devre arasındaki ilk transferini yine Fatih Terim’in ekibinin iş bitiriciliği sayesinde gerçekleştiriyor.

Tecrübeli teknik adamla çok uzun yıllardır beraber çalışan idari direktör Şükrü Hanedar, İtalya bağlantılarını devreye soktu. Maicon’u yolcu etmeye hazırlanan ve devre arası planlamasında stoper transferi de olan sarı-kırmızılılar aradığı savunmacıyı İtalya’nın Lazio Kulübü’nde buldu. İlk yılını kiralık geçirdikten sonra son iki sezondur Lazio formasını terleten 1997 doğumlu Luiz Felipe Ramos Marchi için çıkarma yapan sarı-kırmızılılar, İtalyanlarla anlaşmaya vardı. Geçen sezonun devre arasında Nagatomo transferinde olduğu gibi İtalya’daki bağlantılarından yararlanan idari direktör Şükrü Hanedar, Laziolu yetkilileri ikna etmeyi başardı.

Değeri 8 milyon €

Sarı-kırmızılılar, Luiz Felipe’yi satın alma opsiyonu da olmak üzere kiralama konusunda Lazio Kulübü yöneticileriyle el sıkışırken, İtalyanlara 750 bin oyuncuya da yarım sezon için 600 bin avro ücret verileceği belirtildi. Lazio’nun 2016 yılında Brezilya’nın Ituano Kulübü’nden 750 bin avroya kadrosuna kattığı Felipe’nin şu an transfer piyasasındaki değeri 8 milyon avro olarak gösteriliyor. Geçen sezon 31 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon da 12 resmî maçta görev yaptı. 1,87 boyundaki genç stoper sağ ayağını kullanıyor. Fatih Terim, Ozan Kabak ile çok iyi uyum sağlayacağını düşündüğü Felipe’nin ayak tekniğini, topu oyuna sokuşunu, kesiciliğini çok beğeniyor.

En büyük kazanç; Ozan

Galatasaray’ın 18’lik yeteneği Ozan Kabak, hocası Fatih Terim’in verdiği şansı çok iyi kullandı. ilk olarak Alanya maçında 5 dakika süre alan Ozan, sonrasında 5’inci haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasıyla ilk 11’e yerleşti. Ligde 13, Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta forma giydi ve ilk yarının en büyük kazancı olarak görüldü.

Onyekuru döktürdü

Galatasaray’ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru sonunda kendisinden beklenen patlamayı gerçekleştirdi. Sol çizgide daha etkili olan genç yıldız Sivasspor maçında da istediği ve sevdiği çizgide görev yaparken attığı 2 golün yanı sıra oyundaki devamlılığı ve çalımlarıyla dikkat çekti. Bu sezon 6’ncı golüne ulaşan Nijeryalı, Eren’den sonra takımın en golcü oyuncusu konumunda. (Türkiye Gazetes,i)