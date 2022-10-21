Galatasaray , ülke sporunda uzun süredir yaptığı iş birliklerini büyüterek sürdüren enerji ve akaryakıt piyasasının önde gelen markalarından Tunç Holding A.Ş. ile yeni bir anlaşmaya daha imza attı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı şort yanı sponsoru Tunç Holding oldu.

İş birliği anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dikran Gülmezgil ile Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımımı idari, teknik ve oyuncu kadrosu da yer aldı.

Tunç Holding’in Galatasaray'a katkı vermeye devam ettiğini belirten Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dikran Gülmezgil, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“TUNÇ HOLDİNG’İN HER ZAMAN BİZE DESTEK VERECEĞİNİ BİLİYORUM”

“Bugün karşınızda iki farklı şapkamla bulunuyorum. Öncelikle büyük bir onur duyduğum Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, diğeri ise Kadın Basketbol Takımı isim sponsoru şapkası… Yönetim olarak ilk günden beri belirlediğimiz prensip, şubelerimizi sponsorlarımızla birlikte yönetmek yönünde oldu. Biz bu iş birliklerini, salt bir gelir kalemi olarak değil, markaların karşılıklı değer aktarımıyla gelişme modeli olarak kabul ediyoruz. Tunç Holding’in kıymetli Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan Bey hepimizin bildiği gibi Galatasaraylılığı ve ihtiyaç olduğu her zaman yardıma hazır olmasıyla kulübümüze katkı vermeye devam ediyor. Kendisinin bu modeli daha da ileri götürmek için her zaman bize destek vereceğini biliyorum. Kendisine burada hepinizin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyor, hedef koyduğumuz başarılara birlikte ulaşmayı diliyorum.”

Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan’ın konuşması ise şu şekilde:

“GALATASARAY İLE TUNÇ HOLDİNG’İ YAN YANA GETİRMEK BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ”

“Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum güzel dilekleri için. Ben de sizinle tekrar bu lansmanda olmaktan gurur duyuyorum. Dikran Bey’e, Sayın Başkanıma, Yönetim Kurulu Üyelerimize, Levent Yaz, Cemal Özgörkey ve Mehmet Cibara Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiniz, logomuzu basketbola da ilave ettiniz. Katılım sağlayan basın mensupları da teşekkür ediyorum. Geçen hafta da buradaydık. 10’da 10 hedef, Metin Oktay ruhu diyorduk, onu da Allah nasip etti. Her lansmanda da söylüyorum, kulübüm öngördüğü sürece biz bu yola devam edeceğiz. Galatasaray ile Tunç Holding’i yan yana getirmek bizim için gurur verici. Tekrar çok teşekkür ediyorum.”