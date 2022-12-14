Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray 'da transfer listesinden yeni bir isim daha gündeme geldi. Cimbom, Kolombiyalı oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edildi. İşte detaylar...









TERİM İLE ELMANDER BULUŞTU

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile eski golcüsü Johan Elmander, Katar'da bir araya geldi. İkili 2022 Dünya Kupası'nı takip etmek için bulundukları Orta Doğu'da buluştu. Dünya Kupası'nı takip etmek üzere bir süredir Katar'da bulunan Fatih Terim'i, eski öğrencisi Johan Elmander ziyaret etti. İsveçli futbolcuyla büyük başarılara imza atan Terim, Galatasaray 'ın başındayken onu oyuncu izleme görevine de getirerek ne kadar değer verdiğini göstermişti.

LAZİO'YA YENİLDİ

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada İstanbul'da Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşılaşan Galatasaray, ardından Antalya'ya gitti. Sarı - kırmızılılar Antalya'daki hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Dün ise Aslan son maçında Lazio'ya 2-1 kaybetti.

YENİ SANTRFOR BARIŞ ALPER

Cim Bom'un genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk'un yeni santrforu oldu! Ligde zaman zaman sağda zaman zamanda sol kanatta görev yapan Barış, hazırlık maçlarında santrfor olarak denendi ve tam isabet sağlandı. Lazio karşısında Mata'nın pasıyla golünü de atan Barış Alper, bu yeni göreve hazır olduğunu kanıtladı.





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İKİ AYRILIK KAPIDA

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, ara transfer döneminde Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic'le yollarını ayırmak istiyor. Bu planlama doğrultusunda ilk görüşme geçtiğimiz günlerde Hollandalı oyuncunun menajeri ile gerçekleşti. Ancak sarı-kırmızılı kulüp olumlu sonuç alamadı. Yönetim 1.5 yıl sözleşmesi kalan tecrübeli sol bekin sezon sonuna kadar geçerli tüm alacaklarını ödemeyi göze aldı.

ASLAN HAMLE YAPTI

Brezilya basınında yer alan habere göre, Galatasaray, bir dönem Flamengo forması giyen Kolombiyalı orta saha Gustavo Cuellar ile ilgilendiği iddia edildi. Brezilya ekibi orta saha oyuncusunu Al-Hilal'den tekrar transfer etmek isterken Galatasaray rakip olduğu ifade edildi.

ÖNCELİK GREMİO'DA

Suudi ekibi Al Hilal'de forma giyen 30 yaşında orta saha oyuncusunun Gremio ile görüştüğü yazıldı. Ancak Valencia ve Galatasaray'ın da pusuda bekleyerek Gustavo Cuellar'ı kadrosuna katmak için hamleler yapacağı ifade edildi.









SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 2019 yılında tecrübeli futbolcu için 7.4 milyon Euro ödeme yaparak transferi gerçekleştirmişti. Cuellar'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak gözükmekte. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi ise 2024 yılında sona erecek.

GOL VE ASİSTİ YOK

Bu sezon Suudi Arabistan takımı Al Hilal ile 10 karşılaşmada görev alan Cuellar, gol ve asist katkısı sağlayamadı. Tecrübeli orta saha oyuncusu kupa maçında oynadığı karşılaşmalarda ise 3 sarı kart gördü.

6 VE 8 NUMARADA OYNUYOR

Kolombiyalı Gustavo Cuellar, 6 numara pozisyonu yanı sıra 8 numarada da forma giyebiliyor. Teknik direktör Okan Buruk, takımda yabancı kontenjanı azalması halinde tecrübeli orta sahayı transfer ederek iki bölgede de eksikliği tamamlamak istiyor.

CUELLAR KİMDİR?

14 Ekim 1992 yılında Kolombiya'nın Barranquilla kentinde dünyaya gelen 30 yaşındaki orta saha 1.76 boyundadır. Deportivo Cali altyapı takımında yetişen Cuellar, Flamengo'da 3 sene forma giydikten sonra Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oldu.

AL HİLAL PARA KAZANAMAYACAK

Al Hilal'den bonservisiyle ayrılması durumunda Bonservis bedelinin %70’i Flamengo’ya, %30’u Deportivo Cali’ye gidecek. Suudi Arabistan ekibi tecrübeli orta saha oyuncusunun bonservisinden bir ücret kazanmayacak. (Ajansspor)







