Omar’ın yılbaşı gecesinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası sezonu kapatmasının ardından Linnes ve Şener’in performanslarını yeterli bulmayan ve sağ beke de takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray aradığı ismi İngiltere’de buldu. Sarı-Kırmızılılar Premier Lig ekibi Newcastle United’da forma giyen DeAndre Yedlin ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki ABD’li oyuncunun Siyah-Beyazlı kulüple olan sözleşmesi sezon bonunda bitiyor. Bu sezon ligde 6 maçta oynayan, 3 kupa mücadelesinde forma giyen Yedlin, Galatasaray’a gelmeye hazır. Sorun Newcastle kulübünü bu transfer için ikna etmekte. 5 ay sonra İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi biteceği için serbest kalacak olan Yedlin bir an önce İnglitere’den ayrılıp Sarı-Kırmızılı takıma gelmek istiyor. Ancak ara transferin kapanmasına sayılı günler kalsa da Newcastle bu konuda işi fazlasıyla ağırdan alıyor. Galatasaray da oyuncuyu devre arasında takıma dahil edip 20 hafta kalan ikinci yarıda sağ bek mevkisinde sorun yaşamak istemiyor.

'Bu durum sinir bozucu'

ABD’li oyuncu da Newcastle Kulübü’nün takındığı tavırdan fazlasıyla rahatsız. Yedlin bu konudaki düşüncelerini medyayla da paylaşmaktan çekinmiyor. 27 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmasıyla ilgili süreç hakkında İngiliz basınına verdiği röportajda, "Menacerim yönetimle transferim hakkında görüştü ancak ’Sizi arayacağız’ diyerek aramadılar. Bu durum oldukça sinir bozucu oldu" ifadesini kullandı. Newcastle defterini kafasında çoktan kapatan ve Galatasaray'la anlaştıktan sonra, kulübünden haber bekleyen Yedlin, şimdi görüşmelerin ara transferin biteceği 1 Şubat akşamına kadar tamamlanmasını bekliyor. ABD’li sağ bek Galatasaray ile Newcastle arasında anlaşmaya varılmasını ve vakit kaybetmeden Sarı-Kırmızılı formayı giymek istiyor.