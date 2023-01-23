Spor Toto Süper Lig 'de, Galatasaray sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Sarı-Kırmızılılar, Mauro Icardi ve Floranus'un kendi kalesine attığı gollerle 2-1 kazanmasını bildi. Bu sonuçla Aslan galibiyet serisini 12 maça, puanını da 45'e çıkarttı. Antalyaspor'da ise galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

3 puanı aldı, Abdülkerim'i kaybetti

Uzun bir aranın ardından Antalyaspor maçına tam kadro giden Aslan'da savunmada alarm verildi. Akdeniz ekibi ile oynanan mücadelenin son saniyelerinde sarı kart gören Abdülkerim Bardakçı, cezalı duruma düştü. Yani Aslan 3 puan kazansa da başarılı stoperini kaybetti.





Giresunspor maçında...

Milli oyuncunun partneri Victor Nelsson'un ise ayağında bir problem olduğu öğrenildi. Danimarkalı stoperin durumu, ayağında ve el parmağında bir sorun oluşmuştu. Ancak yapılan tetkikler sonrasında yıldız oyuncunun, gelecek hafta oynanacak Giresunspor karşılaşmasında forma giyebilmesinde bir problem olmadığı öğrenildi.

Biri 19, diğeri 20 yaşında

Eğer iki oyuncu da forma giyemeseydi, bu bölgede iş gençlere düşecekti. Bu sezon 10 maçta şans bulan Emin Bayram, Nelsson'un partneri olacak. Fakat Nelsson'da bir problem olsaydı, 19 yaşındaki oyuncunun partneri Metehan Baltacı olacak. 20 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon sadece 2 Türkiye Kupası maçında 107 dakika forma giydi.

Metin Karabaş



