Sakat oyunculardan Galatasaray’a üst üste müjdeli haberler geliyor... Kayserispor ile yarın oynanacak lig maçının hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanla devam eden Cim Bom’da, Henry Onyekuru sevinci yaşanıyor. Hastalığını atlatan Nijeryalı futbolcu, dünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Genç yeteneğin kadroya alınıp alınmayacağına teknik patron Fatih Terim karar verecek. Ayrıca Ahmet Çalık da sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara katıldı.

Hedefte Kasımpaşa maçı var

Bir diğer pozitif haber de Saracchi ile Falcao’dan geldi. İki oyuncunun da tedavisi Florya’da sürüyor. Doktor kontrolünün hemen ardından salonda çalışmaya başlamaları ise sakatlıklarının beklenenden daha kısa sürede sona ereceğine işaret ediyor. Hedef, Falcao ve Saracchi’yi bir sonraki lig maçı olan Kasımpaşa sınavına yetiştirmek. Rumen golcü Andone de fiziksel açıdan hazır hale gelmek için özel programla kondisyoner eşliğinde çalışıyor.