Yıldız futbolcularından Garry Rodrigues’i Suudi Arabistan’ın Al Ittihad ekibine gönderen Galatasaray, son iki sezonda transferden büyük gelir elde etti. UEFA’nın Finansal Fair Play kriterleri çerçevesinde transferde dengeli hareket etmek zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, son iki sezonda futbolcu satışı ve kiralamasından 53 milyon Euro geliri kasasına koydu. Galatasaray, bu sürede Badou Ndiaye, Armindo Bruma, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Luis Cavanda, Lukas Podolski, Semih Kaya ve Lionel Carole’ün satışından, Cenk Gönen’in ise kiralanmasından gelir sağladı.

EN YÜKSEK GELİR NDİAYE’DEN

Galatasaray, son iki sezonda en yüksek bonservis bedelini Senegalli futbolcu Badou Ndiaye’nin satışından aldı. Senegalli oyuncu, geçen sezonun devre arasında 16 milyon Euro karşılığında İngiltere’nin Stoke City ekibine gönderildi. Galatasaray, satışından önemli bir kazanç sağladığı Ndiaye’yi bu sezon başında 750 bin Euro karşılığında kiralık olarak tekrar kadrosuna kattı. Bu dönemde Senegalli futbolcudan sonra en yüksek gelir Armindo Bruma’nın transferinden kazanıldı. Alman ekibi Leipzig, Portekizli oyuncu için sarı-kırmızılı kulübe bonservis bedeli ve ek ödemelerle toplamda 13 milyon 250 bin Euro verdi.

RODRİGUES ÜÇÜNCÜ SIRADA

Garry Rodrigues, Galatasaray’ın son iki sezonda en yüksek bonservis bedeliyle sattığı üçüncü futbolcu oldu. Suudi Arabistan’ın Al Ittihad ekibi, Garry Rodrigues transferi için Galatasaray’a 10 milyon 250 bin Dolar bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp, bugünkü kur üzerinden alacağı yaklaşık 9 milyon Euro’nun yüzde 20’sini anlaşma gereği Rodrigues’in eski kulübü PAOK’a verecek.

Kaynak: Yeni Şafak