Galatasaray uzun süredir görüştüğü Kayserispor ve Ganalı oyuncuyla bir türlü anlaşamadı, araya giren ezeli rakibi Beşiktaş transferi bitirme noktasına getirdi.

Parayı erken yatırsa...

Aslan son olarak Kaan Ayhan'ı kaptırdı. Fatih Terim'in en çok istediği isimlerin başında gelen milli oyuncu için Alman ekibi Düsseldorf'a 2 milyon Euro'yu erken yatırmayan Sarı-Kırmızılılar, başarılı futbolcuyu İtalyan ekibi Sassuolo'ya kaptırdı. Çizme ekibi adeta saha içerisinde her yerde görev yaparak 'joker' olan 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını dün resmen açıkladı.

Metin Karabaş







