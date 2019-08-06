Olympiakos Sportif Direktörü Christian Karembeu, Medipol Başakşehir ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Yunan forvet Kostas Mitroglou'nun gündemlerinde olmadığını açıklayan Karembeu, Eskişehirspor forması giyen Mehmet Özcan ile ilgilendiklerini belirtti. Efsane isim, "Türkiye'de birçok genç ve yetenekli isim var, onlarla ilgileniyoruz. Eskişehirspor'daki Mehmet Özcan da bundan biri ama Kostas Mitroglou ile ilgilenmiyoruz." açıklamasını yaptı.

Geçen sezon Eskişehirspor’un ligdeki 34 maçında da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, defansif olarak görev yapıyor.

Galatasaray da Mehmet'in peşinde

Galatasarayi Fatih Terim’in çok beğendiği bir isim olan Mehmet Özcan’ı gündemine aldı. Terim’in Mehmet Özcan’ı, Donk’la beraber yedek ön libero olarak düşündüğü, bir iki sezon içerisinde 11’i zorlayacak adaylar arasında gördüğü öğrenildi.

Her ne kadar genç futbolcunun kulübüyle 2 yıllık sözleşmesi daha bulunsa da, Eskişehirspor Yönetimi’nin, Galatasaray’a bonservis konusunda zorluk çıkarmayacağı bildirildi. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor.